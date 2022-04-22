Костюк: Спочатку думали не виходити на матчі з росіянками

Українська тенісистка - про потенційний бойкот зустрічей із представницями країни-агресора

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла, чи готова бойкотувати матчі з тенісистками із росії та білорусі.

"Спочатку ми думали над тим, щоб не виходити на матчі з росіянками та білорусками. Але хотіли також, щоб так само зреагували представники інших країн - наприклад, поляки, чехи. Якби ми хоча б трьома країнами відмовились, то всі інші зробили це так само під тиском. Тоді це б мало сенс. Ефект сніжинки. Просто нас не так багато. Тільки дівчата - п’ять в основній сітці, три дівчини у квалах. А з хлопців лише Марченко в ATP, а далі Сачко, Крутих, але вони більше на челенджерах грають. У нас не так багато ваги, на жаль. А жертви завеликі, якщо ми це робимо.

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