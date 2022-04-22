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Костюк: Спочатку думали не виходити на матчі з росіянками

Сьогодні 15:55 170 0
Українська тенісистка - про потенційний бойкот зустрічей із представницями країни-агресора
Костюк: Спочатку думали не виходити на матчі з росіянками
Фото Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - Tribuna.com.

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла, чи готова бойкотувати матчі з тенісистками із росії та білорусі.

"Спочатку ми думали над тим, щоб не виходити на матчі з росіянками та білорусками. Але хотіли також, щоб так само зреагували представники інших країн - наприклад, поляки, чехи. Якби ми хоча б трьома країнами відмовились, то всі інші зробили це так само під тиском. Тоді це б мало сенс. Ефект сніжинки.

Просто нас не так багато. Тільки дівчата - п’ять в основній сітці, три дівчини у квалах. А з хлопців лише Марченко в ATP, а далі Сачко, Крутих, але вони більше на челенджерах грають. У нас не так багато ваги, на жаль. А жертви завеликі, якщо ми це робимо.

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Якщо чесно, будемо діяти по ситуації, але на це розраховувати не треба. Якщо на когось із них попаду в сітці, то, сподіваюсь, пребуде зі мною сила і я переможу.

95% російських тенісисток підтримують [війну росії в Україні]. Правда, це тільки здогадки. В чоловіків не знаю, це не наша територія. Ці цифри шокують, але вони такі. Не знаю, коли ми дізнаємось, яка ситуація насправді.

Що стосується моїх відносин із російським тенісистом, то ми давно розійшлись. В кінці минулого року я почала зустрічатись зі ще одним представником росії, а на момент початку війни ми навіть були разом. Але для мене одразу стало зрозуміло, що ці стосунки не можуть існувати. І через тиждень ми розійшлись", - сказала Костюк.

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