Цуренко: Боюсь дізнатися, скільки російських тенісисток підтримують війну

Джерело - Tribuna.com.
Українська тенісистка Леся Цуренко розповіла, чи готова бойкотувати матчі з тенісистками із росії та білорусі.
"Ми не кричимо: "Баньте їх негайно". Ми хочемо знати позицію людей. Ми хочемо знати, що поруч з нами люди, які хоча б не підтримують це [війну росії в Україні]. Нам важливо це знати, хоча розуміємо, що нічого може не відбутись. Що отримаємо багато критики.
Але ми не можемо мовчати. Ніхто з цих двох країн не висловлюється, але ми хочемо захисту від наших організацій. Якщо цього не станеться, ми, напевно, станемо ще сильнішими, ніж ми є.
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Спочатку я теж думала відмовлятись [від матчів з росіянками та білорусками], але потім змінила думку. В мене взагалі така ситуація, що я не думаю, що буду ще довго грати. Я нарешті вилікувала лікоть, і дуже хочу грати в теніс. Я нарешті нормально повертаюсь в тур. Для мене важливий кожен матч, і я хочу перемагати на корті абсолютно усіх, з якої б країни вони не були.
Не знаю, що буде далі, якщо по сітці попаду на тих, про кого я знаю, що підтримують [дії росії]. Тут буду діяти по ситуації. Я не знаю точно, хто [з росіянок] підтримує, а хто ні. Декількох знаю, але я боюсь дізнатись, що їх дуже багато. Я прямо цього боюсь. Це буде неприємно, сильний моральний удар для мене особисто", - сказала Цуренко.