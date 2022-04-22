Головне
Григорія Суркіса було затримано на кордоні України
Сьогодні 13:18 464
Цуренко: Боюсь дізнатися, скільки російських тенісисток підтримують війну
Сьогодні 12:55 118
Стаховський: Рішення піти у ТрО - це спокутування гріхів за 2014 рік
Сьогодні 09:55 260
Петраков дозволив гравцям Динамо приїхати на два дні пізніше
Сьогодні 09:10 250
На Херсонщині загинув срібний призер чемпіонату Європи
Сьогодні 08:08 827
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 18:49 47710
Тен Гаг - новий головний тренер Манчестер Юнайтед
Вчора 13:21 515
Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона
Вчора 08:38 2133
Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ
20.04.2022 18:53 519
Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів
20.04.2022 18:02 517 1
Прямі трансляції

Цуренко: Боюсь дізнатися, скільки російських тенісисток підтримують війну

Сьогодні 12:55 118 0
Українська тенісистка розповіла, чому передумала бойкотувати зустрічі з представницями росії
Цуренко: Боюсь дізнатися, скільки російських тенісисток підтримують війну
#Леся Цуренко

Джерело - Tribuna.com.

Українська тенісистка Леся Цуренко розповіла, чи готова бойкотувати матчі з тенісистками із росії та білорусі.

"Ми не кричимо: "Баньте їх негайно". Ми хочемо знати позицію людей. Ми хочемо знати, що поруч з нами люди, які хоча б не підтримують це [війну росії в Україні]. Нам важливо це знати, хоча розуміємо, що нічого може не відбутись. Що отримаємо багато критики.

Але ми не можемо мовчати. Ніхто з цих двох країн не висловлюється, але ми хочемо захисту від наших організацій. Якщо цього не станеться, ми, напевно, станемо ще сильнішими, ніж ми є.

 Актуально: WTA та ATP засудилии рішення Вімблдону про недопуск росіян і білорусів на турнір

Спочатку я теж думала відмовлятись [від матчів з росіянками та білорусками], але потім змінила думку. В мене взагалі така ситуація, що я не думаю, що буду ще довго грати. Я нарешті вилікувала лікоть, і дуже хочу грати в теніс. Я нарешті нормально повертаюсь в тур. Для мене важливий кожен матч, і я хочу перемагати на корті абсолютно усіх, з якої б країни вони не були.

Не знаю, що буде далі, якщо по сітці попаду на тих, про кого я знаю, що підтримують [дії росії]. Тут буду діяти по ситуації. Я не знаю точно, хто [з росіянок] підтримує, а хто ні. Декількох знаю, але я боюсь дізнатись, що їх дуже багато. Я прямо цього боюсь. Це буде неприємно, сильний моральний удар для мене особисто", - сказала Цуренко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 47710
Караваєв не стримав сліз, коли дякував захисникам України на пресконференції ВІДЕО Караваєв не стримав сліз, коли дякував захисникам України на пресконференції ВІДЕО 5618
Суркіс-старший увійшов до депутатської групи Платформа за життя та мир Суркіс-старший увійшов до депутатської групи Платформа за життя та мир 1828
Не жартуйте із Залізним Майком: Тайсон побив чоловіка в літаку Не жартуйте із Залізним Майком: Тайсон побив чоловіка в літаку 1165
Надія німецького тенісу Ліс: Мій дядько зараз оперує у Києві поранених солдатів Надія німецького тенісу Ліс: Мій дядько зараз оперує у Києві поранених солдатів 1095
Команди Ф'юрі та Вайта ледь не побилися під час дуелі поглядів ВІДЕО Команди Ф'юрі та Вайта ледь не побилися під час дуелі поглядів ВІДЕО 1189 1
Рекомендуємо
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 23974
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 48077 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 20086 1
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 40878
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11501
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 18403