Цуренко: Боюсь дізнатися, скільки російських тенісисток підтримують війну

Українська тенісистка розповіла, чому передумала бойкотувати зустрічі з представницями росії

Українська тенісистка Леся Цуренко розповіла, чи готова бойкотувати матчі з тенісистками із росії та білорусі.

"Ми не кричимо: "Баньте їх негайно". Ми хочемо знати позицію людей. Ми хочемо знати, що поруч з нами люди, які хоча б не підтримують це [війну росії в Україні]. Нам важливо це знати, хоча розуміємо, що нічого може не відбутись. Що отримаємо багато критики. Але ми не можемо мовчати. Ніхто з цих двох країн не висловлюється, але ми хочемо захисту від наших організацій. Якщо цього не станеться, ми, напевно, станемо ще сильнішими, ніж ми є.

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