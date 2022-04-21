Головне
Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона
Сьогодні 08:38 1865
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 18:49 47510
Тен Гаг - новий головний тренер Манчестер Юнайтед
Сьогодні 13:21 412
Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ
Вчора 18:53 468
Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів
Вчора 18:02 470 1
Збірна України U-17 здолала Косово в 1 турі кваліфікації Євро
Вчора 16:12 600
Евертон і Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям
Вчора 13:27 283
Інтер розгромив Мілан у дербі на шляху до фіналу Кубка Італії
19.04.2022 23:59 676
Шахтар мінімально поступився Фенербахче в благодійному матчі
19.04.2022 18:57 620
Маліновський може достроково завершити сезон через травму
19.04.2022 16:59 951
Прямі трансляції

Цуренко: Я не воїн, але моя зброя - ракетка і слово

Сьогодні 21:00 174 0
Українка розповіла про реакцію світової спільноти на вимогу відсторонити російських тенісистів
Цуренко: Я не воїн, але моя зброя - ракетка і слово
#Леся Цуренко

Джерело - Tribuna.com.

Українська тенісистка Леся Цуренко хоче вигравати та представляти інтереси українців на турнірах.

Про це вона розповіла порталу Tribuna.com.

"Я зараз на турнірі, ніякої реакції поки не бачила і не чула. Знаю, вони зараз обговорюють рішення Вімблдону, це їх турбує. Якогось занепокоєння саме через наші пости я не бачу. Хоча сподіваюсь, наша позиція, наша сміливість висловлюватись допоможе комусь в майбутньому. Щоб люди не погоджувались зі злочинними режимами, диктаторами".

  Актуально: WTA та ATP засудилии рішення Вімблдону про недопуск росіян і білорусів на турнір

"Ми маємо це робити. Як тенісисти ми можемо вигравати за Україну, допомагати фінансово, представляти інтереси українців на турнірах, отримувати від організаторів максимальну допомогу. Я не воїн, але моя зброя – ракетка і слово. Саме цією зброєю я користуюсь", - сказала Цуренко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 21 квітня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 21 квітня 1924
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 47510
Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона 1865
Караваєв не стримав сліз, коли дякував захисникам України на пресконференції ВІДЕО Караваєв не стримав сліз, коли дякував захисникам України на пресконференції ВІДЕО 3231
Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Брайтон, Евертон з Миколенком зіграв унічию з Лестером. Результати матчів АПЛ Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Брайтон, Евертон з Миколенком зіграв унічию з Лестером. Результати матчів АПЛ 1241
Динамо зіграло внічию з Клужем у благодійному матчі Динамо зіграло внічию з Клужем у благодійному матчі 1269
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11025
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7870
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 88306 1
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 220522 5
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5819
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 22280