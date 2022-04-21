Цуренко: Я не воїн, але моя зброя - ракетка і слово

Джерело - Tribuna.com.
Українська тенісистка Леся Цуренко хоче вигравати та представляти інтереси українців на турнірах.
Про це вона розповіла порталу Tribuna.com.
"Я зараз на турнірі, ніякої реакції поки не бачила і не чула. Знаю, вони зараз обговорюють рішення Вімблдону, це їх турбує. Якогось занепокоєння саме через наші пости я не бачу. Хоча сподіваюсь, наша позиція, наша сміливість висловлюватись допоможе комусь в майбутньому. Щоб люди не погоджувались зі злочинними режимами, диктаторами".
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"Ми маємо це робити. Як тенісисти ми можемо вигравати за Україну, допомагати фінансово, представляти інтереси українців на турнірах, отримувати від організаторів максимальну допомогу. Я не воїн, але моя зброя – ракетка і слово. Саме цією зброєю я користуюсь", - сказала Цуренко.