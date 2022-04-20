Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
19.04.2022 18:43 47179
Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ
Вчора 18:53 282
Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів
Вчора 18:02 319 1
Збірна України U-17 здолала Косово в 1 турі кваліфікації Євро
Вчора 16:12 437
Евертон і Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям
Вчора 13:27 202
Інтер розгромив Мілан у дербі на шляху до фіналу Кубка Італії
19.04.2022 23:59 585
Шахтар мінімально поступився Фенербахче в благодійному матчі
19.04.2022 18:57 537
Маліновський може достроково завершити сезон через травму
19.04.2022 16:59 839
Мілан зацікавлений у трансфері Мудрика
19.04.2022 16:41 576
Суркіс: Усі легіонери повернуться у Динамо
19.04.2022 14:14 727
Прямі трансляції

Костюк: Україні потрібен мир і свобода, за які ми зараз вмираємо

Вчора 22:43 158 0
Українська тенісистка гостро висловилася щодо російських гравців, які мовчать про війну в Україні
Костюк: Україні потрібен мир і свобода, за які ми зараз вмираємо
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк відреагувала на висловлювання австралійського тенісиста Джона Міллмана, який заявив, що краще б Вімблдон віддав весь прибуток Україні, ніж відстороняв російських та білоруських гравців.

Відповідний пост вона написала у Твіттері.

"Україні потрібен мир і свобода, за які ми зараз вмираємо. Не гроші. Кожен, хто вважає, що таке рішення націлюється на особисто на гравців, є досить егоїстичним. Гравці є великою частиною пропаганди і великим прикладом для своїх шанувальників. Мовчання - це зрада", - заявила спортсменка.

  АктуальноВімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів

"Як бачимо, Вімблдон, безумовно, не отримав жодної вигоди і стикається з безліччю труднощів. Нічого особистого, але сподіваюся, інші турніри будуть діяти так само. Якщо гравці не говорять", – написала Костюк.

Нагадаємо, Костюк отримала wild card у основну сітку турніру в Мадриді.

Коментарі ()
Популярне зараз
Салах встановив унікальний рекорд АПЛ в матчах проти Манчестер Юнайтед Салах встановив унікальний рекорд АПЛ в матчах проти Манчестер Юнайтед 854
Буряк: "Думка Маркевича не цікава ні керівництву, ні тренерам, ні вболівальникам Динамо" Буряк: "Думка Маркевича не цікава ні керівництву, ні тренерам, ні вболівальникам Динамо" 2704 5
Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона 826
Воротар Сантоса осоромився у матчі Серії А, заробивши кутовий для суперника ВІДЕО Воротар Сантоса осоромився у матчі Серії А, заробивши кутовий для суперника ВІДЕО 1196
Манчестер Сіті - Брайтон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Брайтон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4199
Вільярреал здолав Валенсію, Бетіс поступився Ельче. Результати 33 туру Ла-Ліги Вільярреал здолав Валенсію, Бетіс поступився Ельче. Результати 33 туру Ла-Ліги 1391
Рекомендуємо
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 11569 2
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 23967
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 42606
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 25527
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 182828
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 93260