Українська тенісистка гостро висловилася щодо російських гравців, які мовчать про війну в Україні

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк відреагувала на висловлювання австралійського тенісиста Джона Міллмана, який заявив, що краще б Вімблдон віддав весь прибуток Україні, ніж відстороняв російських та білоруських гравців.

Відповідний пост вона написала у Твіттері.

"Україні потрібен мир і свобода, за які ми зараз вмираємо. Не гроші. Кожен, хто вважає, що таке рішення націлюється на особисто на гравців, є досить егоїстичним. Гравці є великою частиною пропаганди і великим прикладом для своїх шанувальників. Мовчання - це зрада", - заявила спортсменка.

Актуально: Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів

"Як бачимо, Вімблдон, безумовно, не отримав жодної вигоди і стикається з безліччю труднощів. Нічого особистого, але сподіваюся, інші турніри будуть діяти так само. Якщо гравці не говорять", – написала Костюк.

Нагадаємо, Костюк отримала wild card у основну сітку турніру в Мадриді.