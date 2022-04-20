Україна втратила дві позиції в рейтингу жіночих збірних з тенісу

Оновлений рейтинг збірних

Кубок Біллі Джин Кінг оновив рейтинг жіночих збірних з тенісу після кваліфікаційних матчів до наступних стадій турніру.

Збірна України брала участь у відборі до фінальної частини змагань, але поступилася США. Це означає, що в листопаді 2022 року "синьо-жовтим" доведеться боротися за вихід до кваліфікаційного етапу в раунді плей-оф.

Через поразку від США українки втратили дві позиції в рейтингу й тепер посідають 26-те місце з 466.61 очка.

Рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг

1. Австралія – 1002.71

2. Франція – 885.6

3. Іспанія (+7) – 884.62

4. Чехія (+1) – 842.92

5. Швейцарія (+3) – 781.81

6. Канада (+3) – 780.09

7. США (-3) – 758.09

8. Словаччина (+4) – 744.23

9. Казахстан (+7) – 704.75

10. Німеччина (-3) – 702.52

...26. Україна (-2) – 466.61