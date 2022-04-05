Медведєва готові відсторонити від Вімблдону через вторгнення РФ в Україну

Тенісист виступає під нейтральним прапором на турнірах ATP

Експершу ракетку світу, росіянина Данила Медведєва готові відсторонити від участі на Вімблдоні через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

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Персональний бан Медведєв може отримати завдяки незалежному статусу Всеанглійського клубу - організації, яка займається проведенням Вімблдону. Він передбачає, що російського тенісиста можуть відсторонити від турніру без загрози судових розглядів на відміну від інших турнірів, які входять до календаря туру ATP.

Дедлайн реєстрації учасників Вімблдону закінчується у середині травня, тому рішення організаторів турніру може бути ухвалене у найближчі кілька тижнів. Проте російський тенісист може пропустити Вімблдон через проблеми зі здоров'ям: Мєдвєдєв анонсував, що найближчим часом на нього очікує операція через видалення грижі.

Раніше Медведєв прибрав прапор Росії з профілю Instagram.