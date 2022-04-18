На турнірі WTA в Штутгарті зберуть допомогу для біженців із України

Джерело - Porsche Tennis.

Спонсор турніру в Штутгарті Porsche жертвуватиме 100 євро за кожен поданий на турнірі ейс на допомогу українським біженцям.

Про це повідомляє Porsche Tennis.

Загальна сума пожертвувань буде розділена порівну між фондом Stiftung Agapedia та спортивною регіональною конфедерацією землі Баден-Вюртембергу.

Stiftung Agapedia фінансуватиме лікування травмованих дітей та їхніх родичів.

Спортивна конфедерація направить кошти на підтримку українських тенісистів, змушених залишити Україну. Увага приділятиметься дітям, а також тренерам та їхнім сім’ям.

Минулого року на турнірі в Штутгарті було виконано 260 ейсів. Турнір триватиме з 18 по 24 квітня.