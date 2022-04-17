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Савчук: Наші гравці цю душу залишили на корті заради нашої країни

Сьогодні 16:25 213 0
Капітан збірної України висловився про матч команди зі збірною США
Савчук: Наші гравці цю душу залишили на корті заради нашої країни

Джерело - btu.org.ua.

Жіноча збірна України поступилася команді США (2:3) у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Капітан жіночої збірної Ольга Савчук проаналізувала виступи дівчат.

"Зараз важко говорити про мої емоції, сьогодні на корті були буквально всі можливі емоції. Думаю, що ми залишили всі сили. Після вчорашніх одиночних матчів дівчата чудово проявили себе другого дня. Вони всі горіли на корті. У парному матчі навіть не було такого моменту, коли б я могла сказати, мовляв, тут щось погано зробили. Перед парною зустріччю ми всі поговорили, Даяна та Люда хотіли грати. Мені здається, це була хороша ідея, тому що вони обидві грають у агресивний теніс із високою часткою ризику. Я вважаю, що у парному тенісі це головне, особливо якщо йдеться про вирішальну парну зустріч. Що менше починаєш думати, то більше отримаєш. Думаю, що Люда та Даяна дуже підійшли один до одного. На мої відчуття все вирішили буквально пару очок. Нам справді не пощастило. Але я пишаюся нашою командою і я вдячна, що я мала шанс провести цей тиждень разом з ними і пережити весь цей досвід.

Що важче, бути гравцем чи капітаном? Тяжко і те, й інше. Емоції одні й самі. Коли ти на лавці, не можеш випускати емоції назовні. Мені вдавалося це робити в одиночних матчах, а ось під час пари я відчувала, що маю бути спокійнішою. Потрібно стримуватись. Якщо всередині ти вмираєш, слід зберігати обличчя. Але коли граєш, то, звичайно, відчуваєш більше тиску.

Що я дізналася про наших гравців за цей тиждень? Що вони чудові люди. І ще із ними дуже весело. Вони бійці. Вони всю душу залишили на корті заради нашої країни, заради наших людей", - сказала Савчук.

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