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Капітан збірної США: Ми хочемо, щоб збірна України відчувала нашу підтримку

Сьогодні 22:53 31 0
Кеті Ріналді прокоментувала майбутній поєдинок американок проти українок у Кубку Біллі Джин Кінг
Капітан збірної США: Ми хочемо, щоб збірна України відчувала нашу підтримку
Фото - gettyimages
#США

Джерело - btu.org.ua.

Капітан збірної США Кеті Ріналді підтримала українських тенісисток перед матчами Кубку Біллі Джин Кінг.

"Ми хочемо переконатися, що збірна України відчуває підтримку і наш теплий прийом. Ми раді, що вони знаходяться тут, в Ешвіллі, разом з нами. Наша команда також рада, що ми повернулися в Ешвілл і в передчутті наступного матчу. Ми ще поспілкуємось з гравцями, ми вже бачилися з деякими дівчатками в тренажерному залі та в лобі, ще у нас буде спільна вечеря команд, яку ми також чекаємо з нетерпінням.

Думаю, що USTA виконала чудову роботу. Частину коштів від продажу квитків буде направлено до Фонду підтримки України, для нас це є привід для гордості. Зрештою, всі ми, тенісисти, одна сім'я. Так, на корті – ми суперники, але ми також союзники та друзі поза кортом. Ми дбаємо один про одного, а коли настають важкі часи, ми об'єднуємося і це здорово", - розповіла Ріналді.

Перемога у протистоянні зі США принесе збірній України путівку до Фіналу, а поразка – поверне на стадію плей-оф.

Раніше США назвали склад на матч із Україною на Кубок Біллі Джин Кінг.

Нагадаємо, Костюк розповіла, чому не зіграє за збірну України в матчі проти США.

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