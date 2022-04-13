Капітан збірної США Кеті Ріналді підтримала українських тенісисток перед матчами Кубку Біллі Джин Кінг.

"Ми хочемо переконатися, що збірна України відчуває підтримку і наш теплий прийом. Ми раді, що вони знаходяться тут, в Ешвіллі, разом з нами. Наша команда також рада, що ми повернулися в Ешвілл і в передчутті наступного матчу. Ми ще поспілкуємось з гравцями, ми вже бачилися з деякими дівчатками в тренажерному залі та в лобі, ще у нас буде спільна вечеря команд, яку ми також чекаємо з нетерпінням.

Думаю, що USTA виконала чудову роботу. Частину коштів від продажу квитків буде направлено до Фонду підтримки України, для нас це є привід для гордості. Зрештою, всі ми, тенісисти, одна сім'я. Так, на корті – ми суперники, але ми також союзники та друзі поза кортом. Ми дбаємо один про одного, а коли настають важкі часи, ми об'єднуємося і це здорово", - розповіла Ріналді.