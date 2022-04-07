Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Боготі

Ястремська побореться за вихід у півфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (102) перемогла Сару Еррані (145) з Італії у другому колі турніру у Боготі.

Матч тривав 1 годину та 32 хвилини. Ястремська двічі подала на виліт, допустила дві подвійні помилки та використала 5 з 7 брейк-пойнтів. Її суперниця жодного разу не подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.

Copa Colsanitas presentado por Zurich - WTA250

Богота, Колумбія

Призовий фонд - $239,477

Грунт

Друге коло, 06 квітня

Даяна Ястремська - Сара Еррані 6:3, 7:6 (3)

Раніше Калініна перемогла Рибакіну на турнірі WTA в Чарльстоні.