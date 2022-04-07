Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 14:18 41464
Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Боготі
Сьогодні 09:55 213
Челсі - Реал Мадрид 1:3. Огляд матчу
Сьогодні 08:54 315
Калініна перемогла Рибакіну на турнірі WTA в Чарльстоні
Вчора 23:41 434
Тен Гаг влітку очолить Манчестер Юнайтед
Вчора 23:14 407
ФІФА планує змінити тривалість матчів на ЧС-2022
Вчора 18:45 1087 1
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Вчора 18:15 1288
Зінченко відмовився давати інтерв'ю російському блогеру красаві
Вчора 17:51 1508
Камбосос пообіцяв провести бій з Ломаченком
Вчора 16:57 496
Ідіть на**й: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою
Вчора 16:55 10339
Прямі трансляції

Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Боготі

Сьогодні 09:55 213 0
Ястремська побореться за вихід у півфінал турніру
Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Боготі
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (102) перемогла Сару Еррані (145) з Італії у другому колі турніру у Боготі.

Матч тривав 1 годину та 32 хвилини. Ястремська двічі подала на виліт, допустила дві подвійні помилки та використала 5 з 7 брейк-пойнтів. Її суперниця жодного разу не подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.

Copa Colsanitas presentado por Zurich - WTA250
Богота, Колумбія
Призовий фонд - $239,477
Грунт
Друге коло, 06 квітня

Даяна Ястремська - Сара Еррані 6:3, 7:6 (3)

Раніше Калініна перемогла Рибакіну на турнірі WTA в Чарльстоні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко відмовився давати інтерв'ю російському блогеру красаві Зінченко відмовився давати інтерв'ю російському блогеру красаві 1508
Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками 11039
Заступник офісу президента допоміг куму путіна виїхати з України Заступник офісу президента допоміг куму путіна виїхати з України 2879
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 41464
Ідіть на**й: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою Ідіть на**й: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою 10339
Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 1768
Рекомендуємо
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12496 23
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 42484
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 51540
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 42266
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11668
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 16071