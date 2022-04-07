Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Боготі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (102) перемогла Сару Еррані (145) з Італії у другому колі турніру у Боготі.
Матч тривав 1 годину та 32 хвилини. Ястремська двічі подала на виліт, допустила дві подвійні помилки та використала 5 з 7 брейк-пойнтів. Її суперниця жодного разу не подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.
Copa Colsanitas presentado por Zurich - WTA250
Богота, Колумбія
Призовий фонд - $239,477
Грунт
Друге коло, 06 квітня
Даяна Ястремська - Сара Еррані 6:3, 7:6 (3)
Раніше Калініна перемогла Рибакіну на турнірі WTA в Чарльстоні.