Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 14:18 41305
Калініна перемогла Рибакіну на турнірі WTA в Чарльстоні
Вчора 23:41 140
Тен Гаг влітку очолить Манчестер Юнайтед
Вчора 23:14 174
Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Вчора 21:58 1500
ФІФА планує змінити тривалість матчів на ЧС-2022
Вчора 18:45 447
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Вчора 18:15 927
Зінченко відмовився давати інтерв'ю російському блогеру красаві
Вчора 17:51 758
Камбосос пообіцяв провести бій з Ломаченком
Вчора 16:57 390
Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою
Вчора 16:55 7479
Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками
Вчора 16:12 4507
Прямі трансляції

Калініна перемогла Рибакіну на турнірі WTA в Чарльстоні

Вчора 23:41 140 0
Калініна перемогла Рибакіну на турнірі WTA в Чарльстоні
Калініна перемогла Рибакіну на турнірі WTA в Чарльстоні
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна, #Рибакіна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (42) здобула перемогу над Оленою Рибакіною (18) з Казахстану у другому колі турніру WTA в Чарльстоні.

Матч тривав 2 години та 19 хвилин. Українка двічі подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 11 брейк-пойнтів. Її суперниця 10 разів подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 5 з 12 брейк-пойнтів.

Credit One Charleston Open - WTA500
Чарльстон, США
Призовий фонд $888,636
Ґрунт
Друге коло, 06 квітня

Ангеліна Калініна - Олена Рибакіна 6:4, 2:6, 6:4

Раніше Завацька поступилась Плішковій на турнірі у Чарльстоні.

Коментарі ()
Популярне зараз
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 41305
Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками 4507
Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 1500
Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою 7479
Заступник офісу президента допоміг куму путіна виїхати з України Заступник офісу президента допоміг куму путіна виїхати з України 1877
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 927
Рекомендуємо
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12486 23
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 21838 1
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 36651
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4822
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 219999 5
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29501