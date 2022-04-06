Калініна перемогла Рибакіну на турнірі WTA в Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (42) здобула перемогу над Оленою Рибакіною (18) з Казахстану у другому колі турніру WTA в Чарльстоні.

Матч тривав 2 години та 19 хвилин. Українка двічі подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 11 брейк-пойнтів. Її суперниця 10 разів подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 5 з 12 брейк-пойнтів.

Credit One Charleston Open - WTA500

Чарльстон, США

Призовий фонд $888,636

Ґрунт

Друге коло, 06 квітня

Ангеліна Калініна - Олена Рибакіна 6:4, 2:6, 6:4

Раніше Завацька поступилась Плішковій на турнірі у Чарльстоні.