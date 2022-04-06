Завацька поступилась Плішковій на турнірі у Чарльстоні

Завацька у трьох сетах поступилась Плішковій

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (215) програла Кароліні Плішковій (7) із Чехії в другому колі турніру WTA в Чарльстоні.

Матч тривав 2 години та 52 хвилини. Завацька 1 раз подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 6 з 13 брейк-пойнтів.

Credit One Charleston Open - WTA500

Чарльстон, США

Призовий фонд $888,636

Ґрунт

Друге коло, 06 квітня

Кароліна Плішкова - Катаріна Завацька 5:7, 7:5, 6:4

Раніше Калініна обіграла Саснович на старті турніру WTA в Чарльстоні.