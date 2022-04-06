Завацька поступилась Плішковій на турнірі у Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (215) програла Кароліні Плішковій (7) із Чехії в другому колі турніру WTA в Чарльстоні.
Матч тривав 2 години та 52 хвилини. Завацька 1 раз подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 6 з 13 брейк-пойнтів.
Credit One Charleston Open - WTA500
Чарльстон, США
Призовий фонд $888,636
Ґрунт
Друге коло, 06 квітня
Кароліна Плішкова - Катаріна Завацька 5:7, 7:5, 6:4
Раніше Калініна обіграла Саснович на старті турніру WTA в Чарльстоні.