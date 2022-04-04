Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу над білорускою Олександрою Саснович у першому колі турніру WTA в Чарльстоні.
Матч тривав 1 годину 37 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4.
Українка 4 рази подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 5 з 6 брейк-пойнтів.
Credit One Charleston Open - WTA500
Чарльстон, США
Призовий фонд $888,636
Ґрунт
Перше коло, 04 квітня
Ангеліна Калініна - Олександра Саснович 6:4, 6:4
У другому колі Калініна зіграє проти представниці Казахстану Олени Рибакіної.