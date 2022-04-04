Матч тривав 1 годину 37 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу над білорускою Олександрою Саснович у першому колі турніру WTA в Чарльстоні.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Українка 4 рази подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 5 з 6 брейк-пойнтів.

Credit One Charleston Open - WTA500

Чарльстон, США

Призовий фонд $888,636

Ґрунт

Перше коло, 04 квітня

Ангеліна Калініна - Олександра Саснович 6:4, 6:4

У другому колі Калініна зіграє проти представниці Казахстану Олени Рибакіної.