Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 14:18 41221
Зінченко відмовився давати інтерв'ю російському блогеру красаві
Сьогодні 17:51 342
Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою
Сьогодні 16:55 3019
Новокаховська Енергія припинила своє існування
Сьогодні 09:14 333
Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв
Вчора 23:55 1439
Гутцайт: Багато спортсменів боронять Україну
Вчора 22:01 506
Міністр спорту Польщі закликав виключити росію з усіх міжнародних федерацій
Вчора 17:53 490 1
Російські мародери продають одяг збірної України, який награбували в Броварах
Вчора 15:49 1519
Підручний – щодо слів Бринзака про росіянок зі збірної України: І знову брехня
04.04.2022 22:38 2697
Дмитренко - росіянкам у збірній України: Якщо думаєте відсидітися тихо у своїх норках, то сидіть краще вдома
04.04.2022 21:31 4474
Прямі трансляції

Крутих поступився на старті турніру у Мурсії

Сьогодні 18:56 138 0
Українець продовжить виступи на турнірі у парному розряді.
Крутих поступився на старті турніру у Мурсії
#Крутих

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих поступився Цзену Чжуньсіню з Тайваню на турнірі у Мурсії.

Актуально: Рейтинг ATP: Джокович знову очолив світовий рейтинг, Сачко втратив 35 позицій

Тенісисти провели на корті трохи більше за годину ігрового часу. Крутих по ходу матчу зумів зробити лише один брейк та програв три гейми на своїй подачі.

Costa Cálida Región de Murcia - ATP Challenger Tour
Мурсія, Іспанія
Призовий фонд - €45,730
Грунт
Перше коло, 06 квітня

Цзен Чжуньсінь - Олексій Крутих 6:3, 6:3

Нагадаємо, Сачко не зміг вийти у чвертьфінал турніру у Сан-Ремо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Заступник офісу президента допоміг куму путіна виїхати з України Заступник офісу президента допоміг куму путіна виїхати з України 813
Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти Інфантіно Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти Інфантіно 2126 1
Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками 1269
Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв 1439
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 41221
Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою 3019
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2847 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12292
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10848
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 14454
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7730
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 14730 12