Крутих поступився на старті турніру у Мурсії

Українець продовжить виступи на турнірі у парному розряді.

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих поступився Цзену Чжуньсіню з Тайваню на турнірі у Мурсії.

Актуально: Рейтинг ATP: Джокович знову очолив світовий рейтинг, Сачко втратив 35 позицій

Тенісисти провели на корті трохи більше за годину ігрового часу. Крутих по ходу матчу зумів зробити лише один брейк та програв три гейми на своїй подачі.

Costa Cálida Región de Murcia - ATP Challenger Tour

Мурсія, Іспанія

Призовий фонд - €45,730

Грунт

Перше коло, 06 квітня

Цзен Чжуньсінь - Олексій Крутих 6:3, 6:3

Нагадаємо, Сачко не зміг вийти у чвертьфінал турніру у Сан-Ремо.