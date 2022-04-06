Сачко не зміг вийти у чвертьфінал турніру у Сан-Ремо

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (257) поступився італійцю Томасу Фаббіано (184 ) у другому колі турніру в Сан-Ремо.
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Матч тривав 2 години 32 хвилини. Українець тричі подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки та реалізував 6з 8 брейк-пойнтів.
Sanremo Challenger - ATP Challenger Tour
Сан-Ремо, Італія
Призовий фонд - €45,730
Грунт
Друге коло, 06 квітня
Томас Фаббіано - Віталій Сачко 7:5, 3:6, 7:5