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Сачко не зміг вийти у чвертьфінал турніру у Сан-Ремо

Сьогодні 17:29 52 0
Сачко програв у другому колі челенджера ATP в Італії
Сачко не зміг вийти у чвертьфінал турніру у Сан-Ремо
Фото - gettyimages
#Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (257) поступився італійцю Томасу Фаббіано (184 ) у другому колі турніру в Сан-Ремо.

Актуально: Рейтинг ATP: Джокович знову очолив світовий рейтинг, Сачко втратив 35 позицій

Матч тривав 2 години 32 хвилини. Українець тричі подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки та реалізував 6з 8 брейк-пойнтів.

Sanremo Challenger - ATP Challenger Tour
Сан-Ремо, Італія
Призовий фонд -  €45,730
Грунт 
Друге коло, 06 квітня

Томас Фаббіано - Віталій Сачко 7:5, 3:6, 7:5

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