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Медведєв прибрав прапор Росії з профілю Instagram

Сьогодні 15:24 358 0
Агент тенісиста не прокоментував цю ситуацію
Медведєв прибрав прапор Росії з профілю Instagram
#Данило Медведєв

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Данило Медведєв прибрав російський прапор із опису профілю в Інстаграмі.

Це помітила журналістка Кімберлі Гівант.

На запитання, чому росіянин це зробив, його агент відповів: Ми не готові це коментувати.

Росія веде війну проти України

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