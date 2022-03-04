Агент тенісиста не прокоментував цю ситуацію

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Данило Медведєв прибрав російський прапор із опису профілю в Інстаграмі.

Це помітила журналістка Кімберлі Гівант.

На запитання, чому росіянин це зробив, його агент відповів: Ми не готові це коментувати.

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