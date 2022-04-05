Кіченок програла стартовий матч турніру в Чарльстоні

Кіченок поступилась у першому колі турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Надія Кіченок завершила виступ в одиночному розряді турніру WTA Credit One Charleston Open у Чарльстоні (США).

У першому колі змагань Кіченок поступилася у трьох сетах норвежці Ульрікке Ейкері.

Матч тривав 2 години та 20 хвилин. Кіченок двічі подала на виліт, допустила 9 подвійних помилок та використала 3 з 10 брейк-пойнтів. У її суперниці 7 ейсів, 3 подвійні помилки та використала 6 з 12 брейк-пойнтів.

Українка продовжить виступ у Чарльстоні в парному розряді, де зіграє у дуеті зі своєю кривдницею. Першими суперницями Кіченок та Ейкері будуть Вівіан Хеісен із Німеччини та китаянка Сюй Іфань.

Credit One Charleston Open - WTA500

Чарльстон, США

Призовий фонд $888,636

Ґрунт

Перше коло, 04 квітня

Ульрікке Ейкері - Надія Кіченок 5:7, 6:2, 6:2

Раніше Калініна обіграла Саснович на старті турніру WTA в Чарльстоні.