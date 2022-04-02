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Свьонтек виграла турнір WTA у Маямі

Вчора 22:52 201 0
Польська тенісистка виграла турнір у Маямі
Свьонтек виграла турнір WTA у Маямі
Фото - gettyimages
#Наомі Осака, #Іга Свьонтек

Джерело - Чемпіон.

Польська тенісистка Іга Свьонтек (2) обіграла японку Наомі Осаку (77) у фіналі турніру WTA1000 у Маямі.

Матч тривав 1 годину та 20 хвилин. Свьонтек тричі подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 4 з 10 брейк-пойнтів. Її суперниця сім разів подала навиліт, припустилася трьох подвійних помилок і не використала жодного брейк-пойнту.

Титул у Маямі став для Свьонтек шостим у кар'єрі.

Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд $8,369,455
Хард 
Фінал, 02 квітня

Іга Свьонтек - Наомі Осака 6:4, 6:0

Нагадаємо, Свьонтек стане першою ракеткою світу.

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