Свьонтек виграла турнір WTA у Маямі

Польська тенісистка виграла турнір у Маямі

Джерело - Чемпіон.

Польська тенісистка Іга Свьонтек (2) обіграла японку Наомі Осаку (77) у фіналі турніру WTA1000 у Маямі.

Матч тривав 1 годину та 20 хвилин. Свьонтек тричі подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 4 з 10 брейк-пойнтів. Її суперниця сім разів подала навиліт, припустилася трьох подвійних помилок і не використала жодного брейк-пойнту.

Титул у Маямі став для Свьонтек шостим у кар'єрі.

Miami Open - WTA1000

Маямі, США

Призовий фонд $8,369,455

Хард

Фінал, 02 квітня

Іга Свьонтек - Наомі Осака 6:4, 6:0

Нагадаємо, Свьонтек стане першою ракеткою світу.