Свьонтек виграла турнір WTA у Маямі

Джерело - Чемпіон.
Польська тенісистка Іга Свьонтек (2) обіграла японку Наомі Осаку (77) у фіналі турніру WTA1000 у Маямі.
Матч тривав 1 годину та 20 хвилин. Свьонтек тричі подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 4 з 10 брейк-пойнтів. Її суперниця сім разів подала навиліт, припустилася трьох подвійних помилок і не використала жодного брейк-пойнту.
Титул у Маямі став для Свьонтек шостим у кар'єрі.
Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд $8,369,455
Хард
Фінал, 02 квітня
Іга Свьонтек - Наомі Осака 6:4, 6:0
Нагадаємо, Свьонтек стане першою ракеткою світу.