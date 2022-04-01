Стаховський: путін має померти, тут немає іншого варіанту

Президент росії володимир путін намагається знищити Україну.

Про це розповів український тенісист Сергій Стаховский поділився своєю думкою стосовно президента росії володимира путіна:

"путін все це робить в Україні, бо не може собі дозволити сильну, модерну Україну на кордоні. У нас тисяча кілометрів кордону з росією. Якщо Україна буде навіть умовною Польщею за розвитком, то росія ж, блін, розвалиться.

Тому що люди будуть переїжджати кордон, дивитися, що в нас, приїжджати до себе, дивитися на ту всю херню, що в них. Як так? Ми ж тут росія, а то ж типу якась там Україна, і в них краще? Ось в цьому найбільша проблема путіна. Але путін має померти. Тут немає іншого варіанту.

Питання в тому, що світ зараз вже має зрозуміти, що є путін, який готовий шантажувати світ ядерною зброєю в позиції, коли він напав на Україну. Тобто не на нього напали, а він напав на Україну та ще й шантажує світ, що якщо хтось нам буде допомагати, то він почне ядерну війну. Це жах.

Щоб таке було в 21 столітті… я не розумію, як це світ може терпіти. Я впевнений, що вони вже мають якісь плани, як його, умовно, усунути або що, вони там зроблять. Тому що навіть якщо ми переможемо тут, все одно ця загроза залишиться для світу", - розповів Стаховський.