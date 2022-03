Стаховський: Населення росії налаштоване проти заходу

Один із найкращих українських тенісистів в історії Сергій Стаховський поділився думкою про перспективи досягти мирної угоди з росією.

Predominantly the population of russia is anti western already. Seeking peace with the nation which wants blood is like trying to domesticate a wolf by letting him sleep with your children.. https://t.co/6uisvcnmRj