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Стаховський: Населення росії налаштоване проти заходу

Сьогодні 12:55 44 0
Відомий спортсмен висловився про війну
Стаховський: Населення росії налаштоване проти заходу
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Один із найкращих українських тенісистів в історії Сергій Стаховський поділився думкою про перспективи досягти мирної угоди з росією.

"Переважно населення росії налаштоване проти заходу. Шукати світ з нацією, яка жадає крові, все одно, що намагатися приручити вовка, дозволяючи йому спати з вашими дітьми", - зазначив Стаховський.

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