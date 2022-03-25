Ястремська замінить Костюк у матчі проти США

У складі збірної України відбулась заміна

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська замінить Марту Костюк у складі збірної України під час матчу Кубку Біллі Джин Кінг проти команди США.

Про це повідомляє федерація тенісу України.

Склад нашої збірної виглядатиме таким чином: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.

Зазначимо, що Ястремська ще жодного разу не програвала у складі національної збірної, вигравши усі шість зіграних зустрічей.

Перемога у протистоянні зі США принесе збірній України путівку до Фіналу, а поразка – поверне на стадію плей-оф.

Раніше США назвали склад на матч із Україною на Кубок Біллі Джин Кінг.