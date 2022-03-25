Ястремська замінить Костюк у матчі проти США

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська замінить Марту Костюк у складі збірної України під час матчу Кубку Біллі Джин Кінг проти команди США.
Про це повідомляє федерація тенісу України.
Склад нашої збірної виглядатиме таким чином: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.
Зазначимо, що Ястремська ще жодного разу не програвала у складі національної збірної, вигравши усі шість зіграних зустрічей.
Перемога у протистоянні зі США принесе збірній України путівку до Фіналу, а поразка – поверне на стадію плей-оф.
Раніше США назвали склад на матч із Україною на Кубок Біллі Джин Кінг.