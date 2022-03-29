Світоліна пропустить Кубок Федерації через травму

Українка має проблеми зі спиною

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пропустить Кубок Федерації через проблеми зі спиною.

Про це вона повідомила в Інстаграмі.

"Це були дуже важкі декілька місяців для мене не тільки морально, а й фізично. Досить довгий час я мучилася зі спиною. Біль не давав мені найкраще підготуватися до турнірів", - заявила українка.

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"Крім того я з нестерпним болем у серці спостерігаю за тим, що відбувається на моїй батьківщині, в Україні, і як відважно захищає країну наш український народ – це дало мені величезний поштовх продовжувати боротися на корті".

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"Тепер моє тіло більше не витримує, і мені потрібно відпочити. Мені важко говорити про це, але я буду сумувати за Кубком Федерації та кількома моїми улюбленими турнірами у Європі. Але я впевнена, що скоро побачимося. Дякую всім за підтримку в цей важкий період", – написала Світоліна.