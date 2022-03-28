Світоліна знялася з турніру в Чарльстоні

Українка залишається у заявці збірної України на матч Кубку Федерації проти США

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не зіграє на турнірі WTA500 у Чарльстоні.

Про це повідомляє Entry List Updates Women.

Вона потрапила в заявку турніру кілька днів тому, але зараз вибула. Турнір відбудеться з 4 по 10 квітня в США.

Світоліна поки лишається у заявці збірної України на матч Кубку Федерації проти США, який має відбутися з 15 по 16 квітня.

У подальших планах 27-річної тенісистки зіграти в Штутгарті на турнірі категорії WTA500. Він стартуватиме 18 квітня.

Нагадаємо, Свьонтек стане першою ракеткою світу.