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Світоліна знялася з турніру в Чарльстоні

Сьогодні 17:06 206 0
Українка залишається у заявці збірної України на матч Кубку Федерації проти США
Світоліна знялася з турніру в Чарльстоні
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не зіграє на турнірі WTA500 у Чарльстоні.

Про це повідомляє Entry List Updates Women.

Вона потрапила в заявку турніру кілька днів тому, але зараз вибула. Турнір відбудеться з 4 по 10 квітня в США.

Світоліна поки лишається у заявці збірної України на матч Кубку Федерації проти США, який має відбутися з 15 по 16 квітня.

У подальших планах 27-річної тенісистки зіграти в Штутгарті на турнірі категорії WTA500. Він стартуватиме 18 квітня.

Нагадаємо, Свьонтек стане першою ракеткою світу.

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