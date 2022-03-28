Світоліна знялася з турніру в Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна не зіграє на турнірі WTA500 у Чарльстоні.
Про це повідомляє Entry List Updates Women.
Вона потрапила в заявку турніру кілька днів тому, але зараз вибула. Турнір відбудеться з 4 по 10 квітня в США.
Світоліна поки лишається у заявці збірної України на матч Кубку Федерації проти США, який має відбутися з 15 по 16 квітня.
У подальших планах 27-річної тенісистки зіграти в Штутгарті на турнірі категорії WTA500. Він стартуватиме 18 квітня.
Нагадаємо, Свьонтек стане першою ракеткою світу.