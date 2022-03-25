Світоліна заявилася на турнір у Штутгарті

Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна зіграє на ґрунтовому турнірі WTA 500, який відбудеться у Штутгарті у другій половині квітня.
Зазначимо, що Еліна раніше двічі грала на цих змаганнях. У 2018-му зупинилася в 1/4 фіналу, минулого сезону дійшла до півфіналу.
Турнір у Штутгарті традиційно вважається одним із найкращих у своїй категорії, цього року призовий фонд становитиме $703,580.
WTA500 Stuttgart entry list pic.twitter.com/wP5Fet2Jdf— Michal Samulski (@MichalSamulski) March 24, 2022
Раніше Світоліна поступилась Вотсон на турнірі WTA у Маямі.