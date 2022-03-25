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Світоліна заявилася на турнір у Штутгарті

Сьогодні 10:40 253 1
Українка візьме участь у ґрунтових змаганнях у Німеччині
Світоліна заявилася на турнір у Штутгарті
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна зіграє на ґрунтовому турнірі WTA 500, який відбудеться у Штутгарті у другій половині квітня.

Зазначимо, що Еліна раніше двічі грала на цих змаганнях. У 2018-му зупинилася в 1/4 фіналу, минулого сезону дійшла до півфіналу.

Турнір у Штутгарті традиційно вважається одним із найкращих у своїй категорії, цього року призовий фонд становитиме $703,580.

Раніше Світоліна поступилась Вотсон на турнірі WTA у Маямі.

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