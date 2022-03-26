Цуренко програла Путінцевій у другому колі Miami Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (135) програла представниці Казахстану Юлії Путінцевій (47) у другому колі Miami Open.
Матч тривав 2 години 55 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:4, 5:7.
Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 7 з 12 брейк-пойнтів.
Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд $8,369,455
Хард
Друге коло
26 березня
Юлія Путінцева (Казахстан) - Леся Цуренко (Україна) 6:3, 4:6, 7:5
Цуренко потрапила в основну сітку як лакі лузер та отримала можливість одразу зіграти у другому колі.