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Цуренко програла Путінцевій у другому колі Miami Open

Сьогодні 15:57 188 0
Матч тривав 2 години 55 хвилин
Цуренко програла Путінцевій у другому колі Miami Open
#Юлія Путінцева, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (135) програла представниці Казахстану Юлії Путінцевій (47) у другому колі Miami Open.

Матч тривав 2 години 55 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:4, 5:7.

Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 7 з 12 брейк-пойнтів.

Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд $8,369,455
Хард 
Друге коло
26 березня

Юлія Путінцева (Казахстан) - Леся Цуренко (Україна) 6:3, 4:6, 7:5

Цуренко потрапила в основну сітку як лакі лузер та отримала можливість одразу зіграти у другому колі.

Раніше Цуренко програла росіянці у кваліфікації.

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