Цуренко програла росіянці у кваліфікації турніру у Маямі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (WTA 135) програла матч кваліфікації хардового турніру WTA 1000 в американському Маямі.

У вирішальному матчі відбору українка у трьох сетах програла росіянці Вєрі Звонарьовій (WTA 117). Вигравши перший сет (6:3), Леся поступилася у двох наступних. При цьому Цуренко ледь не отримала баранку в третьому сеті: за рахунку 0:5 вона взяла для два гейма, але не більше.

Miami Open - WTA1000

Маямі, США

Призовий фонд $8,369,455

Хард

Кваліфікація, Фінал

23 березня

Вєра Звонарьова (без прапору) - Леся Цуренко (Україна) 3:6, 6:4, 6:2