Цуренко програла росіянці у кваліфікації турніру у Маямі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (WTA 135) програла матч кваліфікації хардового турніру WTA 1000 в американському Маямі.
У вирішальному матчі відбору українка у трьох сетах програла росіянці Вєрі Звонарьовій (WTA 117). Вигравши перший сет (6:3), Леся поступилася у двох наступних. При цьому Цуренко ледь не отримала баранку в третьому сеті: за рахунку 0:5 вона взяла для два гейма, але не більше.
Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд $8,369,455
Хард
Кваліфікація, Фінал
23 березня
Вєра Звонарьова (без прапору) - Леся Цуренко (Україна) 3:6, 6:4, 6:2