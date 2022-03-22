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Світоліна дізналась суперницю на турнірі у Маямі

Вчора 22:26 231 0
Еліна Світоліна розпочне боротьбу на турнірі з другого кола
Світоліна дізналась суперницю на турнірі у Маямі
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Визначилася перша суперниця першої ракетки України Еліни Світоліної на турнірі WTA у Маямі.

Актуально: Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20

Українка у другому раунді зіграє з Хізер Вотсон. Британка у першому колі обіграла нідерландку Аранчу Рус.

Матч тривав 3 години та 26 хвилин. Вотсон 5 разів подала на виліт, допустила 3 подвійних помилки та використала 9 з 12 брейк-пойнтів.

Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд $8,369,455
Хард 
Перше коло, 22 березня

Хізер Вотсон - Аранчу Рус 6:7, 7:5, 6:4

Раніше Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Маямі.

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