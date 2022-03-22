Світоліна дізналась суперницю на турнірі у Маямі

Джерело - Чемпіон.
Визначилася перша суперниця першої ракетки України Еліни Світоліної на турнірі WTA у Маямі.
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Українка у другому раунді зіграє з Хізер Вотсон. Британка у першому колі обіграла нідерландку Аранчу Рус.
Матч тривав 3 години та 26 хвилин. Вотсон 5 разів подала на виліт, допустила 3 подвійних помилки та використала 9 з 12 брейк-пойнтів.
Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд $8,369,455
Хард
Перше коло, 22 березня
Хізер Вотсон - Аранчу Рус 6:7, 7:5, 6:4