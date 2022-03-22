Надаль через травму пропустить від 4 до 6 тижнів

У Надаля виявили перелом ребра

Іспанський тенісист Рафаель Надаль пройшов медичне обстеження в Іспанії після повернення зі США.

Про це повідомляє Marca. Тенісист пропустить від 4 до 6 тижнів.

Після поразки у фіналі Мастерса в Індіан-Веллсі Надаль одразу вирушив до Барселони, де пройшов медичне обстеження. В іспанця виявили стресовий перелом ребра.

"МРТ і комп'ютерна томографія виявили у Надаля стресову тріщину в третій лівій стегнах стегна, він отримав цю травму ще в півфінальному матчі Індіан-Уеллса. Імовірно, відновлення займе від 4 до 6 тижнів", — розповів лікар Анхеля Руїс-Которро.

Раніше Надаль програв Фрітцу у фіналі турніру у Індіан-Веллсі.