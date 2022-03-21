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Надаль програв Фрітцу у фіналі турніру у Індіан-Веллсі

Сьогодні 08:08 251 0
Американець виграв другий у кар'єрі титул
Надаль програв Фрітцу у фіналі турніру у Індіан-Веллсі
#Рафаель Надаль

Джерело - Чемпіон.

Американський тенісист Тейлор Фріц став переможцем турніру в американському Індіан-Веллсі.

У фіналі турніру Фрітц обіграв іспанця Рафаеля Надаля у двох сетах. Матч тривав дві години 5 хвилин.

Для 24-річного американця цей титул став другим у кар'єрі. У 2019 році Фріц став переможцем турніру в Істбурні.

ATP BNP Paribas Open
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд - $8,584,055
Хард
Фінал, 20 березня

Тейлор Фріц (США) - Рафаель Надаль (Іспанія) 6:3, 7:6 (7:5)

Раніше Надаль знявся з Мастерса в Маямі.

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