Надаль програв Фрітцу у фіналі турніру у Індіан-Веллсі

Американець виграв другий у кар'єрі титул

Джерело - Чемпіон.

Американський тенісист Тейлор Фріц став переможцем турніру в американському Індіан-Веллсі.

У фіналі турніру Фрітц обіграв іспанця Рафаеля Надаля у двох сетах. Матч тривав дві години 5 хвилин.

Для 24-річного американця цей титул став другим у кар'єрі. У 2019 році Фріц став переможцем турніру в Істбурні.

ATP BNP Paribas Open

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд - $8,584,055

Хард

Фінал, 20 березня

Тейлор Фріц (США) - Рафаель Надаль (Іспанія) 6:3, 7:6 (7:5)

Раніше Надаль знявся з Мастерса в Маямі.