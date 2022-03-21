Надаль програв Фрітцу у фіналі турніру у Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпіон.
Американський тенісист Тейлор Фріц став переможцем турніру в американському Індіан-Веллсі.
У фіналі турніру Фрітц обіграв іспанця Рафаеля Надаля у двох сетах. Матч тривав дві години 5 хвилин.
Для 24-річного американця цей титул став другим у кар'єрі. У 2019 році Фріц став переможцем турніру в Істбурні.
ATP BNP Paribas Open
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд - $8,584,055
Хард
Фінал, 20 березня
Тейлор Фріц (США) - Рафаель Надаль (Іспанія) 6:3, 7:6 (7:5)
Раніше Надаль знявся з Мастерса в Маямі.