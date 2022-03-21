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Долгополов: Якщо це бій не тільки проти армії - то це війна проти всієї нації

Сьогодні 14:40 161 0
Долгополов: Якщо це бій не тільки проти армії - то це війна проти всієї нації
#Олександр Долгополов

Джерело - Чемпіон.

Колишній український тенісист Олександр Долгополов розповів, чому Росія не зможе перемогти Україну.

"Я не думав, що колись доведеться боротися проти росіян. Але зараз це вже перейшло усі грані. Щойно війна торкнулася мирних жителів, здається, другий день вторгнення - це стало справою кожного українця. Ти не можеш просто сидіти та дивитися, як росіяни вбивають твій народ.

Якщо це бій не тільки проти армії - то це війна проти всієї нації. Це те, чого Росія не розуміє. Вони ніколи не зможуть виграти. Якщо я готовий піти в територіальну оборону, то ви повинні розуміти, що будь-який інший чоловік візьме зброю і боротиметься. І як ти збираєшся воювати проти настільки замотивованих людей? Вони нас бомбять. Це найголовніша проблема. Своїми бомбардуваннями вони знищують мирне населення.

Але ж вони взяли лише одне велике місто. Адже у них нема за що боротися. Вони на нашій землі. І багато хто з них каже, що не розуміє, за що вони б’ються. А ми знаємо, за що ми стоїмо", - зазначив Долгополов.

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Допис, поширений Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

Легендарний український тенісист Олександр Долгополов з початком війни був у Туреччині, де пройшов військову підготовку, та вже повернувся до Києва боронити Батьківщину від рашистів.

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