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Федерер пожертвує 500 тис доларів на допомогу українським дітям

Сьогодні 09:45 234 0
Роджер Федерер прокоментував допомогу Україні
Федерер пожертвує 500 тис доларів на допомогу українським дітям
Фото - gettyimages
#Роджер Федерер

Джерело - Чемпіон.

Легендарний тенісист Роджер Федерер підтримає постраждалих у війні з росією українських дітей.

Про це розповів сам швейцарський тенісист у Twitter.

"Те, що відбувається в Україні, жахає мене та мою сім’ю. Наші серця розбиті через страждання невинних людей. Ми виступаємо за мир.

Своєю підтримкою хочеться насамперед допомогти дітям. Близько 6 мільйонів українських дітей наразі не навчаються у школі. Ми знаємо, що це надзвичайно критичний час для забезпечення доступу до освіти. Ми хочемо підтримати їх у боротьбі з цим надзвичайно травматичним досвідом. Ми надамо підтримку дітям з України. 

Через Фонд Роджера Федерера ми підтримаємо War Child Holland, пожертвувавши 500 000 доларів, щоб переконатися, що українські діти продовжать своє навчання", – розповів Федерер.

Раніше керівник WTA виступив проти усунення російських та білоруських тенісистів.

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