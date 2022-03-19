Легендарний тенісист Роджер Федерер підтримає постраждалих у війні з росією українських дітей.

Про це розповів сам швейцарський тенісист у Twitter.

"Те, що відбувається в Україні, жахає мене та мою сім’ю. Наші серця розбиті через страждання невинних людей. Ми виступаємо за мир.

Своєю підтримкою хочеться насамперед допомогти дітям. Близько 6 мільйонів українських дітей наразі не навчаються у школі. Ми знаємо, що це надзвичайно критичний час для забезпечення доступу до освіти. Ми хочемо підтримати їх у боротьбі з цим надзвичайно травматичним досвідом. Ми надамо підтримку дітям з України.

Через Фонд Роджера Федерера ми підтримаємо War Child Holland, пожертвувавши 500 000 доларів, щоб переконатися, що українські діти продовжать своє навчання", – розповів Федерер.