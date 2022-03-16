Головне
Журналіст Чемпіона закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії
14.03.2022 19:59 3194
Український боксер Лапін - росіянам: Заткніть свої промиті роти
Сьогодні 19:25 314
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 17:24 26633
Легендарний український тенісист пройшов військову підготовку в Туреччині та повернувся до Києва захищати Батьківщину
Сьогодні 16:07 763
Екскапітан збірної України: Тимощук - просто сцикун
Сьогодні 13:13 552
Російські окупанти вбили 18-річного спортсмена
Сьогодні 11:41 515
Ломаченка хочуть вивезти з України для титульного бою з Камбососом
Сьогодні 11:11 1005
Директор Полісся: Заяву на вступ до територіальної оборони написав на другий день війни
Вчора 18:54 312
Володимир Кличко: Ми захищатимемо Україну до останньої краплі крові
Вчора 17:25 1054
Відомий український журналіст продовжує рекламувати рашистську букмекерську контору
Вчора 14:58 2045
Прямі трансляції

Керівник WTA виступив проти усунення російських та білоруських тенісистів

Сьогодні 23:11 93 0
Саймон вирішив підтримати спортсменів, які потрапили під санкції
Керівник WTA виступив проти усунення російських та білоруських тенісистів
Фото Getty Images

Джерело - BBC.

Керівник WTA Стів Саймон висловився про можливе усунення російських та білоруських тенісистів. 

"Ніколи не знаєш, що відбудеться в майбутньому. Але я можу впевнено сказати, що ми ніколи не забороняли спортсменам брати участь у турнірах через політичну позицію, яку займає їх уряд.

Щоб це змінилося, має статися щось дуже важливе. Але знову ж таки – ми не знаємо, як розвиватимуться події.

Якщо кожна окрема країна заборонятиме в'їзд російським гравцям, тур нічого не зможе змінити.

Ще раз наголошу, що я категорично проти того, щоб окремих спортсменів карали за дії уряду їхньої країни.

Ми сподіваємося, що країни все ж таки утримаються від такого рішення, тому що за ним буде багато інших проблем", - заявив Саймон.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бенфіка Яремчука переграла Аякс та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів Бенфіка Яремчука переграла Аякс та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів 1375
Ломаченка хочуть вивезти з України для титульного бою з Камбососом Ломаченка хочуть вивезти з України для титульного бою з Камбососом 1005
Ювентус - Вільярреал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ювентус - Вільярреал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2296
Манчестер Юнайтед програв Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед програв Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 1289
Ювентус зіграє з Вільярреалом, Лілль прийме Челсі. Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус зіграє з Вільярреалом, Лілль прийме Челсі. Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 1457
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 26633
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 26494 2
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57085
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10718
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 15233 2
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 113997
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 50793