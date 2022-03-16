Керівник WTA виступив проти усунення російських та білоруських тенісистів

Керівник WTA Стів Саймон висловився про можливе усунення російських та білоруських тенісистів.

"Ніколи не знаєш, що відбудеться в майбутньому. Але я можу впевнено сказати, що ми ніколи не забороняли спортсменам брати участь у турнірах через політичну позицію, яку займає їх уряд.

Щоб це змінилося, має статися щось дуже важливе. Але знову ж таки – ми не знаємо, як розвиватимуться події.

Якщо кожна окрема країна заборонятиме в'їзд російським гравцям, тур нічого не зможе змінити.

Ще раз наголошу, що я категорично проти того, щоб окремих спортсменів карали за дії уряду їхньої країни.

Ми сподіваємося, що країни все ж таки утримаються від такого рішення, тому що за ним буде багато інших проблем", - заявив Саймон.