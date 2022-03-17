Долгополов: Машину моєї дівчини обстріляли, її знайомих - убили

Український екстенісист Олександр Долгополов, який повернувся до Києва, розповів, чому він готовий використати зброю проти російських загарбників.

"Безумовно, коли ви їдете в таке місце, ви повинні знати, як поводитися зі зброєю. Не знаю чи знадобиться це вміння, але я точно знаю, що зможу захистити себе. Якщо мені доведеться брати участь у бою, то я стрілятиму і потраплю в ціль.

Ви питаєте, які емоції у мене були весь цей час? Злість. Моя дівчина намагалася виїхати зі своєю дитиною, це було 10 днів тому. Їхню машину обстріляли з автомата Калашникова або з чогось такого. З ними все гаразд, але три машини перед ними були знищені.

Вони вбивають мирних мешканців, цілі сім'ї. Вона розповіла мені, що одну із знайомих їм сім'ю, вбили разом із дітьми та жінками. То ж ми просто відчуваємо гнів!", - сказав Долгополов.