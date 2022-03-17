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Долгополов пояснив, чому російських тенісистів потрібно усунути від змагань

Сьогодні 17:11 185 0
Колишній тенісист вважає, що кожен росіянин відповідає за свій уряд
Долгополов пояснив, чому російських тенісистів потрібно усунути від змагань
#Олександр Долгополов

Джерело - btu.org.ua.

Український екстенісист Олександр Долгополов розповів про необхідність повної заборони грати індивідуальні турніри для гравців із Росії.

"Дозволити їм грати після того, як вони просто сказали кілька слів про те, що вони проти війни, я думаю, що цього недостатньо. Те, що їм дали можливість виступати, як нейтральним гравцям, без прапора - це нічого не змінює. Навіть тих санкцій, що зараз накладаються, навіть повністю зруйнованої економіки недостатньо, щоб президент Росії зупинився.

Я знаю особисто всіх цих хлопців. Я навіть грав із Даніїлом [Медведєвим], коли був у Турі. Вони гарні хлопці, але не в образу їм - я вважаю, що Росія має бути повністю заблокована від будь-якої участі у будь-якому виді спорту чи культури. Я вважаю, що кожен росіянин несе відповідальність за свій уряд та свого президента.

Я спілкувався з представниками АТР і вже сказав їм, що вважаю їх надто пасивними. На мою думку, недостатньо сказати "ми проти війни". Ми чуємо "ми проти війни" скрізь - на Міс Всесвіт, на Оскарі. Так, це здорово, але вони не ставлять ні дітям, ні жінкам тут жодних питань", - сказав Долгополов.

Легендарний український тенісист Олександр Долгополов з початком війни був у Туреччині, де пройшов військову підготовку, та вже повернувся до Києва боронити Батьківщину від рашистів.

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