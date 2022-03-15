Чоловік Світоліної вибив російського тенісиста з першої місця рейтингу ATP

Монфіс переміг Медведєва і повернув на перше місце у рейтингу Джоковича

Джерело - Чемпіон.

Французький тенісист Гаель Монфіс (26) переміг росіянина Данила Медведєв (1) на турнірі в Індіан-Веллсі.

Таким чином Медведєв 21 березня опуститься на другий рядок рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).Причиною цього стала поразка Медведєва від француза Гаеля Монфіса у понеділок у третьому колі турніру в Індіан-Уеллсі (США), яке позбавляє росіянина 205 рейтингових очок. Тепер в активі Медведєва 8410 балів, що на 55 менше, ніж у серба Новака Джоковича, який таким чином повертається на перший рядок рейтингу.

Медведєв офіційно став першою ракеткою світу 28 лютого.

ATP BNP Paribas Open

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд - $8,584,055

Хард

Третє коло, 15 березня

Гаель Монфіс - Данило Медведєв 4:6, 6:3, 6:1

Нагадаємо, Світоліна сенсаційно програла Дарт на турнірі в Індіан-Веллсі.