Світоліна сенсаційно програла Дарт на турнірі в Індіан-Веллсі

Матч тривав 2 години та 18 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№18 WTA) програла у першому колі на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Українка у трьох сетах поступилася британці Геррієт Дарт (№122 WTA).

Матч тривав 2 години та 18 хвилин. Світоліна 1 раз подала на виліт, допустила трьох подвійних помилок та використала 7 з 14 брейк-пойнтів.

WTA BNP Paribas Open

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд - $8,584,055

Хард

Друге коло, 13 березня

Геррієт Дарт - Еліна Світоліна 2:6, 6:3, 6:3

Раніше Калініна поступилась Свьонтек на турнірі в Індіан-Веллсі.