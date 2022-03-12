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Світоліна сенсаційно програла Дарт на турнірі в Індіан-Веллсі

Сьогодні 08:24 178 1
Матч тривав 2 години та 18 хвилин
Світоліна сенсаційно програла Дарт на турнірі в Індіан-Веллсі
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№18 WTA) програла у першому колі на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Українка у трьох сетах поступилася британці Геррієт Дарт (№122 WTA).

Матч тривав 2 години та 18 хвилин. Світоліна 1 раз подала на виліт, допустила трьох подвійних помилок та використала 7 з 14 брейк-пойнтів.

WTA BNP Paribas Open
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд - $8,584,055
Хард
Друге коло, 13 березня

Геррієт Дарт - Еліна Світоліна 2:6, 6:3, 6:3

Раніше Калініна поступилась Свьонтек на турнірі в Індіан-Веллсі.

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