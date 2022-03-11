Калініна поступилась Свьонтек на турнірі в Індіан-Веллсі

Ангеліна Калініна не змогла переграти Ігу Свьонтек

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (50) у другому колі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі поступилась Ігі Свьонтек (4) з Польщі.

Матч тривав 2 години та 1 хвилину. Калініна 1 раз подала на виліт проти 5 у Свьонтек, допустила 9 подвійних помилок та використала 6 з 15 брейк-пойнтів.

WTA BNP Paribas Open

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд - $8,584,055

Хард

Друге коло, 11 березня

Іга Свьонтек - Ангеліна Калініна 5:7, 6:0, 6:1

Раніше Цуренко не змогла дограти фінал кваліфікації на турнірі WTA в Індіан-Веллсі.