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Цуренко не змогла дограти фінал кваліфікації на турнірі WTA в Індіан-Веллсі

Сьогодні 17:43 167 0
Українка покинула турнір
Цуренко не змогла дограти фінал кваліфікації на турнірі WTA в Індіан-Веллсі
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко (141) завершила виступи у кваліфікації турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

 Актуально: Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій, Світоліна опустилася на 18 місце

У фіналі відбору українка знялася під час матчу проти Каті Юван (85) зі Словенії.

Відзначимо, що дві останні поразки Лесі відбулися через те, що вона не могла продовжувати матч.

WTA BNP Paribas Open
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд - $8,584,055
Хард
Кваліфікація, Фінал
08 березня

Катя Юван - Леся Цуренко 3:3 (відмова)

Нагадаємо, Світоліна всі призові направить українській армії.

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