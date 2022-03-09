Цуренко не змогла дограти фінал кваліфікації на турнірі WTA в Індіан-Веллсі

Українка покинула турнір

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко (141) завершила виступи у кваліфікації турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

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У фіналі відбору українка знялася під час матчу проти Каті Юван (85) зі Словенії.

Відзначимо, що дві останні поразки Лесі відбулися через те, що вона не могла продовжувати матч.

WTA BNP Paribas Open

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд - $8,584,055

Хард

Кваліфікація, Фінал

08 березня

Катя Юван - Леся Цуренко 3:3 (відмова)

Нагадаємо, Світоліна всі призові направить українській армії.