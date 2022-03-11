Костюк здолала Заневську на турнірі в Індіан-Веллсі

Матч тривав 3 години 6 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (№54 WTA) вийшла у друге коло турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс.

У матчі першого кола Марта у трьох сетах обіграла ексукраїнку Марину Заневську, яка представляє Бельгію.

Матч тривав 3 години 6 хвилин. Костюк виконала три ейси, зробила 8 подвійних помилок та використала 7 із 15 брейк-пойнтів.

WTA BNP Paribas Open

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд - $8,584,055

Хард

Перше коло, 11 березня

Марта Костюк (Україна) - Марина Заневська (Бельгія) 6:7, 7:6, 7:5