Костюк здолала Заневську на турнірі в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (№54 WTA) вийшла у друге коло турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс.
У матчі першого кола Марта у трьох сетах обіграла ексукраїнку Марину Заневську, яка представляє Бельгію.
Матч тривав 3 години 6 хвилин. Костюк виконала три ейси, зробила 8 подвійних помилок та використала 7 із 15 брейк-пойнтів.
WTA BNP Paribas Open
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд - $8,584,055
Хард
Перше коло, 11 березня
Марта Костюк (Україна) - Марина Заневська (Бельгія) 6:7, 7:6, 7:5