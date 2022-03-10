Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№103 WTA) програла у першому колі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Українка у трьох сетах програла Каролін Гарсії із Франції (№66 WTA). Матч тривав 2 години 29 хвилин.

Ястремська виконала 15 ейсів, зробила 8 подвійних помилок та використала 2 із 10 брейк-пойнтів.

WTA BNP Paribas Open

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд - $8,584,055

Хард

Перше коло

Каролін Гарсія - Даяна Ястремська 6:4, 6:7 (10), 7:5

Раніше Цуренко не змогла дограти фінал кваліфікації на турнірі WTA в Індіан-Веллсі.