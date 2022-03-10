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Калініна розгромила француженку на турнірі в Індіан-Веллсі

Сьогодні 08:40 237 0
Калініна розгромила француженку на турнірі в Індіан-Веллсі
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№50 WTA) впевнено стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

У першому колі українка у двох сетах обіграла Клару Бюрель із Франції (№81 WTA).

У наступному раунді переможниця зустрічі зіграє проти третьої сіяної Іги Свьонтек з Польщі.

WTA BNP Paribas Open
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд - $8,584,055
Хард
Перше коло

Ангеліна Калініна - Клара Бюрель 6:3, 6:2

Раніше Цуренко не змогла дограти фінал кваліфікації на турнірі WTA в Індіан-Веллсі.

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