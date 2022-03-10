Калініна розгромила француженку на турнірі в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№50 WTA) впевнено стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі.
У першому колі українка у двох сетах обіграла Клару Бюрель із Франції (№81 WTA).
У наступному раунді переможниця зустрічі зіграє проти третьої сіяної Іги Свьонтек з Польщі.
WTA BNP Paribas Open
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд - $8,584,055
Хард
Перше коло
Ангеліна Калініна - Клара Бюрель 6:3, 6:2
Раніше Цуренко не змогла дограти фінал кваліфікації на турнірі WTA в Індіан-Веллсі.