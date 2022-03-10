Калініна розгромила француженку на турнірі в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№50 WTA) впевнено стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

У першому колі українка у двох сетах обіграла Клару Бюрель із Франції (№81 WTA).

У наступному раунді переможниця зустрічі зіграє проти третьої сіяної Іги Свьонтек з Польщі.

WTA BNP Paribas Open

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд - $8,584,055

Хард

Перше коло

Ангеліна Калініна - Клара Бюрель 6:3, 6:2

Раніше Цуренко не змогла дограти фінал кваліфікації на турнірі WTA в Індіан-Веллсі.