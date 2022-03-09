Марченко вийшов у фінал кваліфікації турніру ATP в Індіан-Веллсі

Марченко побореться за вихід в основну сітку турніру

Джерело - Чемпіон.

Перша "ракетка" України Ілля Марченко обіграв Марко Чеккінато (92) у півфіналі кваліфікації на турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) BNP Paribas Open в Індіан-Веллсі (США).

Матч тривав 1 годину. Марченко один раз подав на виліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 5 з 7 брейк-пойнтів.

Путівку до основної сітки BNP Paribas Open Марченко розіграє з чехом Томашем Махацом (158).

ATP BNP Paribas Open

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд - $8,584,055

Хард

Кваліфікація, Півфінал

09 березня

Ілля Марченко - Марко Чеккінато 6:1, 6:2

Нагадаємо, Світоліна всі призові направить українській армії.