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Марченко вийшов у фінал кваліфікації турніру ATP в Індіан-Веллсі

Сьогодні 17:57 183 0
Марченко побореться за вихід в основну сітку турніру
Марченко вийшов у фінал кваліфікації турніру ATP в Індіан-Веллсі
Фото - gettyimages
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Перша "ракетка" України Ілля Марченко обіграв Марко Чеккінато (92) у півфіналі кваліфікації на турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) BNP Paribas Open в Індіан-Веллсі (США).

Матч тривав 1 годину. Марченко один раз подав на виліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 5 з 7 брейк-пойнтів.

Путівку до основної сітки BNP Paribas Open Марченко розіграє з чехом Томашем Махацом (158).

ATP BNP Paribas Open
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд - $8,584,055
Хард
Кваліфікація, Півфінал
09 березня

Ілля Марченко - Марко Чеккінато 6:1, 6:2

Нагадаємо, Світоліна всі призові направить українській армії.

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