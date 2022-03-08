Цуренко вийшла у фінал кваліфікації на турнірі WTA в Індіан-Веллсі

Цуренко побореться за вихід в основну сітку турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко (141) у півфінальному матчі кваліфікації на турнірі WTA BNP Paribas Open в Індіан-Веллсі (США) обіграла румунку Ірину Марію Бара (116).

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Матч тривав 1 годину та 56 хвилин. Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.

Путівку до основної сітки BNP Paribas Open Цуренко розіграє з Катею Юван зі Словенії, яка у свою чергу взяла гору над німкенею Тетяною Марією - 7:5, 6:2.

WTA BNP Paribas Open

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд - $8,584,055

Хард

Кваліфікація, Півфінал

07 березня

Леся Цуренко - Іріна Марія Бара 6:0, 3:6, 6:2

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