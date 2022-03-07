Визначилась суперниця Цуренко на турнірі у США

Цуренко отримала першу суперницю на турнірі в США

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко стартує на змаганнях в Індіан-Веллсі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Українка розпочне свій шлях із кваліфікації. У першому колі Цуренко зіграє проти румунки Ірини Бари. Поєдинок відбудеться 7 березня о 22:30 за київським часом.

Цуренко вже вп'яте спробує поборотися за титул турніру в Індіан-Веллсі. Найкращий результат українки - 1/4 фіналу.

Також в основній сітці Україну представлятимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Запрошення на турнір отримала і Даяна Ястремська.

Раніше Ястремська поступилась у фіналі турніру WTA250 у Ліоні.