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Визначилась суперниця Цуренко на турнірі у США

Сьогодні 18:12 201 0
Цуренко отримала першу суперницю на турнірі в США
Визначилась суперниця Цуренко на турнірі у США
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко стартує на змаганнях в Індіан-Веллсі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Українка розпочне свій шлях із кваліфікації. У першому колі Цуренко зіграє проти румунки Ірини Бари. Поєдинок відбудеться 7 березня о 22:30 за київським часом.

Цуренко  вже вп'яте спробує поборотися за титул турніру в Індіан-Веллсі. Найкращий результат українки - 1/4 фіналу. 

Також в основній сітці Україну представлятимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Запрошення на турнір отримала і Даяна Ястремська.

Раніше Ястремська поступилась у фіналі турніру WTA250 у Ліоні.

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