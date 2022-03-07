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Ястремська отримала wild card на турнір в Індіан-Веллсі

Сьогодні 17:45 254 0
Ястремська виступить на турнірі у США
Ястремська отримала wild card на турнір в Індіан-Веллсі
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (103) отримала wild card від організаторів престижного турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

21-річна Ястремська отримала запрошення після того, як від участі у турнірі відмовилася Каміла Джорджі.

Це дозволило Наомі Осаці, яка раніше отримала wild card, потрапити у основну сітку безпосередньо, і організатори змогли запросити на турнір українку.

Ястремська втретє у кар'єрі виступить на Indian Wells Masters. 2019 року вона залишила турнір після першого кола, а 2020-го – після другого.

Крім Ястремської, в основній сітці турніру виступатимуть українки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Ангеліна Калініна, а Леся Цуренко – у кваліфікації.

Турнір в Індіан-Веллсі стартує 9 березня.

Раніше Ястремська поступилась у фіналі турніру WTA250 у Ліоні.

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