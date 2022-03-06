Бондаренко поступилась у півфіналі турніру у Мексиці

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Бондаренко поступилась у півфіналі парного розряду турніру WTA 250 у Монтерреї.
В 1/2 фіналу українка у дуеті з Катаржиною Пітер із Польщі програла дуету Сінь-Юнь Хань (Китай) / Яна Сізікова (Росія).
Матч тривав 1 годину та 9 хвилин.
Abierto GNP Seguros - WTA250
Монтеррей, Мексика
Хард
Призовий фонд - $239,477
1/2 фіналу, 06 березня
Сінь-Юнь Хань / Яна Сізікова - Катерина Бондаренко / Катаржина Пітер 6:3, 6:3
Нагадаємо, Світоліна всі призові направить українській армії.