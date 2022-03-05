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Ястремська вийшла у фінал турніру у Ліоні

Сьогодні 22:11 160 0
Українка побореться за перемогу у турнірі
Ястремська вийшла у фінал турніру у Ліоні
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська (140) у півфіналі турніру у Ліоні обіграла другу сіяну румунку Сорану Кирстю (30).

Матч тривав 2 години та 32 хвилини. Ястремська 6 разів подала на виліт, допустила 7 подвійних помилок та використала  5 з 9 брейк-пойнтів.

Українка вп'яте вийшла до фіналу турніру WTA, попереднього разу їй це вдавалося понад два роки тому. З чотирьох попередніх матчів за титул вдалося виграти три.

Open 6ème Sens - WTA250
Ліон, Франція
Хард (зал) 
Призовий фонд $239,477
Третє коло, 03 березня

Даяна Ястремська – Соряна Кирстя 7:6 (5), 4:6, 6:4

Нагадаємо, Світоліна всі призові направить українській армії.

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