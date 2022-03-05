Марченко: Найжахливіше, що війну підтримує безліч росіян

Український тенісист Ілля Марченко відреагував на повномасштабне воєнне вторгнення Росії.

Про це розповів сам тенісист.

"Просто неймовірно, що в наш час це можливо. Одна країна вторглася в іншу, щоб захистити там якісь свої інтереси. А найжахливіше, що це все підтримує безліч росіян.

Мені довелося втекти від війни у ​​2014 році і залишити свій будинок, в якому я не був до сьогодні, але те, що відбувається зараз, вийшло на зовсім інший рівень. Росіяни не прикидаються місцевими цього разу.

Чи є підтримка від російських тенісистів? Підтримка є. Але не завжди така, якої хотілося б. Деякі питають тільки як рідні, хоча за тоном я десь розумію, що вони підтримують свого царя. Хтось питає, що відбувається. Хтось відверто критикує дії своєї країни. Хтось більше переймається наслідками для них самих.

Я намагаюся не вступати в якісь суперечки чи обговорення. Втомився за 8 років. І, мабуть, у своїх доводах я в жодному разі не зрівняюся з професіоналами на російському телебаченні, які працюють над своєю пропагандою 24 години на добу, 7 днів на тиждень", – сказав Марченко.