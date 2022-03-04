Світоліна здолала Томову та пробилася до чвертьфіналу турнірі у Мексиці

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (15) обіграла болгарку Вікторію Томову (103) на турнірі у мексиканському Монтерреї.
Поєдинок тривав 2 години 25 хвилин. Світоліна двічі подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та реалізувала 7 з 19 брейків.
Наступна суперниця Світоліної - Осоріо Серрано з Колумбії. Поєдинок відбудеться сьогодні, 4 березня, орієнтовно о 21:00 за київським часом.
Abierto GNP Seguros - WTA250
Монтеррей, Мексика
Хард
$239,477
Друге коло, 04 березня
Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Томова (Болгарія) 7(7):6(3), 3:6, 6:2
Нагадаємо, Світоліна всі призові направить українській армії.