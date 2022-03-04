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Світоліна здолала Томову та пробилася до чвертьфіналу турнірі у Мексиці

Сьогодні 08:29 212 0
У 1/4 фіналу українка зустрінеться з Осоріо Серрано
Світоліна здолала Томову та пробилася до чвертьфіналу турнірі у Мексиці
#Еліна Світоліна, #Томова

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (15) обіграла болгарку Вікторію Томову (103) на турнірі у мексиканському Монтерреї.

Поєдинок тривав 2 години 25 хвилин. Світоліна двічі подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та реалізувала 7 з 19 брейків.

Наступна суперниця Світоліної - Осоріо Серрано з Колумбії. Поєдинок відбудеться сьогодні, 4 березня, орієнтовно о 21:00 за київським часом.

Abierto GNP Seguros - WTA250
Монтеррей, Мексика
Хард
$239,477
Друге коло, 04 березня

Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Томова (Болгарія) 7(7):6(3), 3:6, 6:2

Нагадаємо, Світоліна всі призові направить українській армії.

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