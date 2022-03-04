Світоліна: Український прапор на трибунах справді мені допоміг

Джерело - WTA.

Прапор України на трибунах допоміг Еліні Світоліній перемогти Вікторію Томову на турнірі в Мексиці.

Про це вона розповіла після матчу.

"Сьогодні був дуже тяжкий матч. Вікторія грала дуже добре, і в третьому сеті я поступалася рахунком і намагалася повернутися в гру. У підсумку я взяла шість геймів поспіль, і для мене це хороше досягнення".

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