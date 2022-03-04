Світоліна: Український прапор на трибунах справді мені допоміг

Джерело - WTA.
Прапор України на трибунах допоміг Еліні Світоліній перемогти Вікторію Томову на турнірі в Мексиці.
Про це вона розповіла після матчу.
"Сьогодні був дуже тяжкий матч. Вікторія грала дуже добре, і в третьому сеті я поступалася рахунком і намагалася повернутися в гру. У підсумку я взяла шість геймів поспіль, і для мене це хороше досягнення".
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"Я грала не найкращим чином, але боролася до кінця. І знаєте, український прапор на трибунах справді мені допоміг… Я боролася до останнього і зрештою знайшла свою гру", - сказала Світоліна.